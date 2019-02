CALOLZIOCORTE – A conclusione della mostra inaugurata venerdì 25 gennaio presso la biblioteca Cittadini intitolata “Una stella per non dimenticare”, domenica si terrà una cerimonia in occasione della Giornata del Ricordo.

La mostra è stata realizzata dal consiglio comunale dei ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado “Manzoni” e “Cittadini” e domenica, alle ore 10.30, si terrà una commemorazione dei Martiri delle Foibe presso il parco a loro dedicato, davanti alla chiesa del Lavello.