Memorial Cannavò e Redaelli: la Pol. Monte Marenzo premia i disegni dei ragazzi

Causa covid il torneo di calcio è stato annullato

Al suo posto un concorso: “Ragazzi, oggi avete fatto tutti gol”

MONTE MARENZO – Si sono svolte questa mattina, 14 giugno, le premiazioni del concorso di disegno organizzato dalla Polisportiva Monte Marenzo per sopperire all’annullamento del 12° Memorial Candido Cannavò e Daniele Daniele Redaelli e del 4° trofeo Femminile categoria Esordienti a 9 e Pulcine a 7 Daniele Redaelli am.

“Il 2020 verrà ricordato a lungo per la pandemia del coronavirus che ci ha costretti ad annullare il nostro torneo di calcio giovanile che anche quest’anno avrebbe visto impegnate ben 80 squadre di ragazzi – ha detto Angelo Fontana, responsabile del settore sociale della Polisportiva -. Abbiamo però pensato di invitare i ragazzi a realizzare un disegno a tema mentre erano costretti a stare chiusi in casa. Il titolo del concorso era ‘Descrivete e colorate come vedete il calcio giovanile’. 17 i disegni pervenuti e che hanno espresso in pieno il tema e per questo vogliamo ringraziarvi tutti, ragazzi e genitori. Grazie ai vostri disegni siamo riusciti a non interrompere completamente questa importante manifestazione calcistica. I vincitori del 12° memorial questa volta siete voi”.

Ogni ragazzo ha ricevuto due premi: una maglia delle giovanili del Milan, un pallone di cuoio della serie D, una maglia del Us San Francesco 1962 Sabbioni di Crema, un cappellino donati dal signor Umberto Cremonesi, segretario del Trofeo Dossena e amico di Redaelli, che ringraziamo sentitamente. A questi si sono aggiunti altri premi offerti dal sindaco Paola Colombo e dalla Polisportiva.

Ai ragazzi è stato simbolicamente consegnato il trofeo più caro della Polisportiva e a cui la società è più legata sentimentalmente: il primo trofeo di calcio che l’associazione vinse nel lontano 1964 in un torneo disputato a Chiuso. La coppa tornerà nella bacheca della polisportiva ma accanto alla targhetta originale ci sarà quella che ricorderà l’impegno dei ragazzi in un anno da non dimenticare.

“Sono contentissimo di essere qui con tutti voi – ha detto il presidente della Polisportiva Renato Caroli -. Dopo tre mesi riuscire a riaprire il centro sportivo è veramente una bellissima cosa. Vi ringrazio tutti veramente”.

“Grazie alla Polisportiva e al vulcanico Angelo Fontana, ma le sue idee hanno successo perché ci siete voi che partecipate – ha detto il sindaco Paola Colombo -. I disegni sono uno più bello dell’altro ed è giusto premiarli tutti perché ognuno ha dato il massimo.

I premiati

Nicholas Barbotti – Il calcio mi regala emozioni

Tommaso Briganti – Amicizia in campo

Jean Bakal – In campo non si molla mai

Lorenzo Cortinovis – Forza Monte

Harona Djebre – La porta di calcio e il pallone di calcio

Alice Lombella – Viva la Polisportiva di Monte Marenzo

Linda Lombella – Premio Cannavò

Riccardo Lombella – La Polisportiva

Davide Losa – Lo sport è amicizia

Cristian Manzoni – La rovesciata

Chiara Mastroddi – Il calcio è… amicizia infinita

Alessio Marchio – L’amicizia vale oro

Cristian Noviello – Il calcio è… star con un gruppo di amici

Luca Rosa – Il calcio è di tutti

Leonardo Sala – E’ solo un gioco

Massimo Varisco – L’amicizia che vince su tutto!!

Leonardo Zambelli – Il mio tesoro

Il messaggio della compagna di Daniele Redaelli

Il presidente della Polisportiva Renato Caroli ha letto il messaggio di Alessandra Gaetani, compagna di Daniele Redaelli. “Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato. E’ semplice vincere, ditelo ai vostri amici: basta dare un calcio alla pigrizia come avete fatto voi. Non solo il pallone si prende a calci, ma tutto quello che vi blocca dal fare qualcosa di costruttivo. Bravi! Avete fatto tutti gol. Candido Cannavò e Daniele Redaelli, su in cielo, vi ringraziano per avergli reso omaggio e fanno il tifo per tutti voi. Siete tutti dei grandi bomber, per questo avete vinto tutti. Grazie ai presidenti Renato Caroli e Angelo Fontana per aver ideato e organizzato il concorso; a Umberto Cremonesi segretario del Trofeo Dossena; alla Polisportiva Monte Marenzo e al sindaco Paolo Colombo per aver donato i premi”.

