Solidarietà e impegno, penne nere in prima linea

Da Merate il grazie di chi sta combattendo col coronavirus

CARENNO – Il personale dell’ospedale di Merate ringrazia gli Alpini della Valle San Martino per il gesto di generosità. Ecco le foto ricevute nelle scorse ore dal Mandic: “Il personale e il primario dott. Colombo ringraziano gli Alpini della Val San Martino per il contributo”. Un filo che non si interrompe, la solidarietà e l’impegno delle penne nere prosegue…