Monastero del Lavello, si cerca un gestore per bar e hotel

Bar e hotel chiusi dall’inizio dell’anno

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la locazione

CALOLZIOCORTE – Chiusi dall’inizio di quest’anno, la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello ha pubblicato in questi giorni un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per locazione della porzione di immobile destinata a bar e hotel.

La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare un’offerta per la successiva fase della procedura. Per partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti interessati dovranno presentare la documentazione indicata nell’avviso alla pec: fondazionelavello@registerpec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2020.

Per tutte le informazioni e per visionare la documentazione completa è possibile collegarsi al sito internet della Fondazione (www.monasterodellavello.it) o rivolgersi alla segreteria della Fondazione (tel. 0341.1590101) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.