Monte Marenzo. Beppe Dell’Oro ricorda l’incontro con Felice Gimondi

Monte Marenzo ricorda il ciclista Felice Gimondi

Beppe Dell’Oro torna al 2007 quando il campione fu ospite in paese

MONTE MARENZO – Un ricordo del campionissimo di ciclismo Felice Gimondi arriva anche da Monte Marenzo. Era il 2007 quando Gimondi arrivò in paese per la presentazione di un volume di racconti scritto dal dottor Gianfranco Brini. A ricordare la serata è Beppe Dell’Oro, all’epoca presidente della Biblioteca di Monte Marenzo.

“L’incontro degli amici della biblioteca comunale di Monte Marenzo con Felice Gimondi avvenne in una sera del 2007, in occasione della presentazione di un volume di racconti del dottor Gianfranco Brini. Uno di questi racconti, che dava poi il titolo al libro, era ‘Ha vinto Gimondi’ e l’autore nel colloquio per la preparazione della serata ci propose: ‘Sono amico di Gimondi e se lo invitassimo alla presentazione del libro?’ Detto fatto! Per l’occasione ci procurammo copie del libro ‘Felice Gimondi. Storia di un uomo che ha saputo essere campione anche nella vita’ del giornalista Ildo Serantoni che Gimondi autografò con piacere. E’ inutile dire che la serata fu un successo e che il dott. Brini lasciò il centro della scena al campione. La narrazione delle vittorie e delle sconfitte (accidenti a Merckx) condita da episodi poco noti al pubblico fu avvincente e fece emergere la semplicità di un atleta coraggioso, ostinato e leale. Ciao Felice ti ricorderemo in maglia ‘gialla’ e ‘rosa’, in maglia ‘azzurra’ da nazionale e soprattutto con la maglia iridata di Campione del Mondo”.

In una delle foto si vede il campione bergamasco accanto al dottor Brini con in mano un gagliardetto della Polisportiva Monte Marenzo, anche in quell’occasione Angelo Fontana non perse l’occasione per far conoscere la bella realtà sportiva e sociale del paese e portare il suo messaggio.