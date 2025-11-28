Monte Marenzo. Con il grande concorso raccolti 801 euro per Telethon

Ben 15 persone hanno indovinato quante persone c’erano sul Calendario Telethon 2026

Nella mattinata di oggi, venerdì, estratti a sorte i dieci vincitori

MONTE MARENZO – Nella mattinata di oggi, venerdì 28 novembre, presso la sede della Polisportiva Monte Marenzo sono stati estratti a sorte i 10 premi del grande concorso organizzato per la campagna Telethon 2026.

Decine di giovanissimi studenti, insieme a molte persone sensibili alle iniziative di solidarietà, hanno prestato il loro volto per la realizzazione del Calendario Telethon 2026. Il gioco consisteva nell’indovinare quante persone comparivano complessivamente nelle pagine dei 12 mesi del calendario. Il premio era destinato a chi indovinava il numero esatto – oppure si avvicinava di più – al totale delle persone ritratte.

Il numero corretto di ragazzi e adulti presenti sul calendario è 1.062. Hanno indovinato il numero esatto 15 persone e tramite estrazione ne sono state selezionate 10.

I premi con il nome dei vincitori

Voucher per 2 persone – pranzo/cena presso Osteria Marascia, Calolzio (William) Buono pranzo (menu fisso) per 2 persone – Trattoria dei Cacciatori, Morterone (Pierfortunato) Buono spesa da 30 euro – Conad Calolzio (Sandra) Buono spesa da 30 euro – Conad Calolzio (Luca) Buono sconto da 40 euro da frutta e verdura – Rigamonti Frutta, Lecco (Anna) Cesto natalizio (Celesta) Trancio di prosciutto crudo dolce (Angelo) Salame Fratelli Riva (Edvige) Panettone Maina Telethon (Elfrida) Pacco natalizio (Simona)

“Anche quest’anno il concorso ha riscosso una grande partecipazione, a conferma del fatto che la gente ama questi giochi ‘indovina quanti…’. Negli anni passati, ad esempio, bisognava indovinare il numero di galline, mucche, pecore, cani o persino l’età di un martello presenti a Monte Marenzo. Quest’anno, invece, la sfida era indovinare quante persone comparivano nelle pagine del Calendario Telethon 2026, sempre nell’ambito delle iniziative solidali a sostegno della ricerca scientifica – ha detto Angelo Fontana di Telethon -. Voglio ancora una volta esprimere la mia gratitudine verso tutti i sostenitori: il totale raccolto è stato di 801 euro. Grazie a chi ha acquistato i biglietti, donato i premi e collaborato alla vendita”.