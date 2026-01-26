Monte Marenzo. Con le Arance della Salute Airc raccolti 1.280 euro

Un gesto di solidarietà che fa bene al cuore

Comune e Polisportiva hanno premiato due cittadini speciali

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo Area Sociale, in collaborazione con il Comune di Monte Marenzo, è stata presente presso l’atrio comunale con i tradizionali sacchetti delle Arance della Salute, a sostegno delle campagne di ricerca e cura dei tumori promosse da AIRC. Prima di mezzogiorno, esaurite tutte le arance disponibili, si sono svolte due iniziative benefiche speciali.

La prima ha visto il sindaco Paola Colombo e Angelo Fontana recarsi presso l’abitazione del signor Aldo Ferri, 92 anni, il cittadino più anziano di Monte Marenzo, per omaggiarlo con un sacchetto di Arance della Salute: “Ad accoglierci c’erano Aldo e la moglie Annamaria, coscritti tra loro (Aldo è più giovane di soli 40 giorni). La coppia, che era stata avvisata della visita, ci ha accolti con grande entusiasmo e persino con dei pasticcini preparati per l’occasione. Al termine dell’incontro ci hanno ringraziato calorosamente per questo momento semplice ma molto simpatico e sentito”.

La seconda iniziativa ha previsto la consegna di un sacchetto di Arance della Salute e di un barattolo di miele AIRC come segno di riconoscenza ad Alessandro Valsecchi, nativo di Erve, premiato presso gli uffici comunali: “Un piccolo gesto di grande gratitudine per il nostro operatore ecologico, che ogni giorno svolge il proprio lavoro con impegno, serietà e senso del dovere. Grazie alla sua presenza attenta e costante, le nostre strade, e non solo, sono più pulite, rendendo il paese più bello e accogliente. La notizia del riconoscimento è stata accolta con grande favore dalla cittadinanza, che ha unanimemente riconosciuto quanto Alessandro meritasse questo premio. Alessandro ha ringraziato tutti; alla cerimonia erano presenti anche la moglie e i loro tre figli”.

La Polisportiva ringrazia di cuore tutti coloro che hanno acquistato i prodotti AIRC, contribuendo al successo dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale va a Mariarosa di San Gottardo, Romina Busi di Villa d’Adda e Mauro Tagliaferri di Monte Marenzo per il loro prezioso impegno, grazie al quale è stata raccolta la cifra di 1.280euro.