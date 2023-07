Monte Marenzo. Festa per Alida Colombo: “100 anni di forza, amore e saggezza”

Gli auguri del parroco, del sindaco e del responsabile dell’area sociale della Polisportiva

“Alida rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni e valori che sono un modello di vita da seguire e imitare”

MONTE MARENZO – Tre giorni di festa alla casa di riposo di Monte Marenzo per i cent’anni di nonna (e bisnonna) Alida Colombo che ha raggiunto questo importante traguardo. La signora Alida, nata il 24 luglio 1923, ha vissuto un secolo di pura forza, si è sempre dimostrata una donna tenace soprattutto di fronte agli ostacoli ma anche con tanto amore materno.

Nata a Spaiano, piccolo borgo rurale del comune di Monte Marenzo, seconda di 6 figli, quando la scuola dell’obbligo arrivava alla 4^ elementare lei ha proseguito fino alla 5^ e ha poi conseguito il diploma da infermiera. Prima dell’inizio della guerra, percorrendo in bicicletta la strada che da Monte Marenzo portava alla mutua di Calolzio dove lavorava, conobbe suo marito Francesco, sposato nel dopoguerra al rientro dalla prigionia. Da moglie seguì il marito a Cà Martinone e li nacquero i loro 3 figli: il primogenito Pietro, il compianto Felice e Mario. Infine, negli Anni ’60, si stabilirono a Sala di Calolziocorte dove tuttora ha la residenza.

Sabato 22 luglio a fare visita per festeggiare in un momento di gioia e affetto presso la casa di riposo, accompagnata dai figli Mario e Pietro, è stata l’assessore ai servizi sociali di Calolzio Tina Balossi che l’ha omaggiata a nome dell’amministrazione comunale portandole un mazzo di fiori. Domenica 23 pomeriggio a festeggiare nonna Alida erano presenti tutti i parenti: i 2 figli e le 3 nuore, i 5 nipoti e i 9 pronipoti hanno cantato tanti auguri alla nonna e poi hanno tagliato la torta.

“Sono davvero contenta, è stata una bella festa ben riuscita che mi ha riempito il cuore – ha detto nonna Alida che è ancora una donna al centro della famiglia -. Sono stata fortunata, qualche acciacco ce l’ho, è normale, d’altronde cento anni sono cento anni. Quale consiglio mi sento di dare ai nipoti e pronipoti? Studiare e lavorare, avere fede e soprattutto mangiare un po’ di tutto. Andare a letto presto la sera e volere bene ai genitori. Soprattutto mi sento di dir loro di stare attenti alla vita, è preziosa, non va sprecata”.

Lunedi scorso, infine, Don Angelo Roncelli dopo una preghiera e una benedizione ad Alida ha portato gli auguri alla centenaria e gli omaggi di tutta la comunità cristiana. Il sindaco Paola Colombo dopo averle donato un libro di Monte Marenzo, ha portato i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Monte Marenzo. Presente Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva, che ha detto: “Alida, come tutti i nostri anziani, rappresenta un prezioso e importante patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili che sono per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire e imitare”.