Monte Marenzo. Furti nelle abitazioni: dal comune alcuni consigli utili per prevenirli

Con l’arrivo della stagione invernale e le giornate più buie aumentano le incursioni dei ladri

MONTE MARENZO – Dopo gli episodi avvenuti nelle scorse settimane, l’Amministrazione Comunale di Monte Marenzo invita tutti i cittadini a prestare attenzione e ad adottare comportamenti prudenti per prevenire furti nelle abitazioni che, con l’arrivo della stagione invernale e le giornate più buie, tendono a verificarsi con maggiore frequenza.

Alcuni consigli utili:

Chiudere sempre porte e finestre, anche per brevi assenze;

Se si esce di casa al calare del buio, lasciare qualche luce accesa o un timer per simulare la presenza;

Segnalare immediatamente al 112 (Numero Unico di Emergenza) persone o veicoli sospetti nei pressi delle abitazioni;

Collaborare con i vicini di casa: una comunità attenta e solidale è la migliore difesa contro i furti;

Prestare attenzione ai falsi addetti di servizi pubblici o privati: non aprite la porta a sconosciuti.

“L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, continua a monitorare la situazione e invita tutti i cittadini a mantenere un atteggiamento di vigilanza attiva e reciproco sostegno – ha detto il sindaco Paola Colombo -. Insieme possiamo rendere Monte Marenzo un luogo più sicuro”.