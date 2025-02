Monte Marenzo, grazie ai volontari di Protezione Civile ripulito il torrente ‘Valle Marzia’

Al lavoro 13 volontari del gruppo intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana

I prossimi interventi sul torrente Gallavesa

MONTE MARENZO – Ben tredici Volontari del gruppo di Protezione Civile Intercomunale della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, coordinati da Ulderico Valsecchi, sabato 15 febbraio hanno approfittato di uno spiraglio di sole per dedicarsi subito ad un intervento lungo il torrente “Valle Marzia”, in Comune di Monte Marenzo, asportando alberi e ramaglie e mettendo così in sicurezza il deflusso delle acque.

Operazioni impegnative e delicate considerata la grande quantità di rovi e di piante che infestano gli argini dei torrenti e il letto degli stessi. “Un altro passo importante nell’ambito del progetto “Fiumi Sicuri”, finalizzato alla prevenzione di rischi idrogeologici mediante la manutenzione dei corsi d’acqua” fanno sapere i volontari.

I prossimi appuntamenti interesseranno il torrente Gallavesa.