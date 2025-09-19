Monte Marenzo in cammino con Aido e Polisportiva: sindaco e cittadini insieme per la vita

La camminata si è svolta domenica scorsa

In 250 hanno partecipato

MONTE MARENZO – Domenica 14 settembre Monte Marenzo ha accolto con entusiasmo la 36ª camminata organizzata dall’Aido e dalla Polisportiva. Tra i partecipanti anche il sindaco Paola Colombo, che ha condiviso il percorso con i cittadini e ha ricevuto un caloroso applauso all’arrivo da parte di tutto lo staff organizzativo.

La nuova presidente dell’Aido, Laura Panettiere, ha sottolineato come anche quest’anno la camminata sia stata “un momento di condivisione, memoria e solidarietà, che ha visto la partecipazione di 250 persone, tante famiglie con i bambini, unite da un unico valore: la vita”.

Un elemento di novità è rappresentato dal nuovo consiglio dell’Aido, che vede l’ingresso di numerosi giovani, pronti a portare nuove idee e speranza per il futuro della donazione.

Panettiere si è detta particolarmente soddisfatta per il risultato raggiunto: durante l’iniziativa si sono infatti registrati 20 nuovi iscritti all’Aido, ovvero potenziali donatori. Un grande successo per l’associazione e per tutta la comunità.

Infine, Laura Panettiere e Angelo Fontana hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno scelto di ricordare i propri cari con la donazione di un premio o di un trofeo, mantenendo viva la memoria di chi non è più con noi