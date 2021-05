Un percorso per riflettere sull’importanza della Terra

Piantato un nuovo albero nel giardino della scuola

MONTE MARENZO – Quella del 19 maggio scorso, per la scuola primaria di Monte Marenzo è stata una data speciale. Insieme alle Scuole Senza Zaino di tutta Italia anche Monte Marenzo ha celebrato il Senza Zaino Day alla presenza del sindaco Paola Colombo e della Dirigente Scolastica Luisa Zuccoli.

“Il tema scelto per questo anomalo anno scolastico non poteva che essere la nostra casa comune, la Terra, che è stata la protagonista assoluta della nostra giornata e delle attività che l’hanno precederanno e che seguiranno – hanno spiegato le insegnanti -. Un tema obbligato in un lunghissimo anno in cui tutti abbiamo sperimentato l’esperienza della pandemia, un evento imprevedibile che ha avuto la forza di sconvolgere le nostre vite. Pur così piccoli, anche i bambini e le bambine hanno compreso che ci sono pericoli che mettono a rischio il loro futuro”.

“Allora è importante elaborare questa esperienza, conoscere quello che la scienza ci mette a disposizione per esplorare e capire quali azioni, strategie, scelte quotidiane possono aiutare noi e la nostra casa comune a vivere in armonia, rispettando la grande comunità della vita in cui siamo immersi, insieme agli animali ed alle piante. Adottare stili di vita sostenibili, fare scelte quotidiane che rispettino l’ambiente, conoscere le conseguenze delle nostre decisioni significa assumere la responsabilità, che è di tutti e di ciascuno, di curare il nostro Mondo e di lasciare a chi verrà dopo di noi una casa comune in buone condizioni”.

“Siamo noi questo chicco di grano” è stato il sottotitolo del Senza Zaino day. Esso segnala la speranza rappresentata dai bambini e dalle bambine di oggi che salveranno il mondo di domani. Il loro presente è nelle aule, nelle ore che trascorrono insieme a scambiarsi esperienze, vita, saperi.

La visione di Senza Zaino già contiene in sé i semi del cambiamento

La responsabilità verso sé stessi, gli altri, la natura, gli esseri viventi è una fonte di ispirazione per gli e le insegnanti.

La comunità della vita è quella nella quale tutti ci muoviamo, che ci alimenta e ci mette a disposizione le risorse per la stessa esistenza. Ma oggi abbiamo ben chiaro che le risorse non sono infinite, che solo in una prospettiva di sviluppo sostenibile la comunità della vita potrà avere un futuro.

L’ospitalità da valorizzare è quella generosa del pianeta che ci accoglie, che troppo spesso riteniamo scontata, tanto che non ce ne preoccupiamo. Oggi sappiamo con chiarezza che non è così e che dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti delle risorse del pianeta; non siamo padroni e predatori, ma ospiti ed in quanto tali la casa comune non ci appartiene e dobbiamo lasciarla in buone condizioni a chi verrà dopo di noi perché possa abitarla ancora.

“E’ la prima volta che la nostra scuola partecipava al Senza Zaino Day. Abbiamo programmato perciò attività semplici, ma speriamo significative, che sono culminate mercoledì 19 maggio in un atto di grande valore simbolico: la piantumazione di un nuovo albero nel giardino della nostra scuola“.