Monte Marenzo. L’ufficio postale chiude per lavori di ristrutturazione

Dal 3 settembre al 22 settembre gli interventi nell’ambito del Progetto Polis

Riapertura prevista mercoledì 24 settembre 2025 (salvo imprevisti)

MONTE MARENZO – L’Ufficio Postale di Monte Marenzo (Piazza Municipio 5) resterà chiuso al pubblico dal 3 settembre 2025 al 22 settembre 2025 per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.

Durante il periodo di chiusura sarà possibile rivolgersi ai seguenti uffici postali:

  • Ufficio Postale di Calolziocorte – Locatelli 1/A
    Orari: lunedì-venerdì 8.20-13.35, sabato 8.20-12.35
    Postamat H24 disponibile.
    Presso questo ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità (vincolate all’ufficio di radicamento), solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35.
  • Ufficio Postale di Torre de Busi – Via Vittorio Veneto 19
    Orari: lunedì-venerdì 8.20-13.45, sabato 8.20-12.45.

Riapertura prevista mercoledì 24 settembre 2025 (salvo imprevisti). Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al presidio di Relazioni Istituzionali Territoriali di Poste Italiane.