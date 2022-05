Monte Marenzo. Memorial Cannavò: non solo sport, ma anche un luogo di incontro…

Il torneo di calcio è stata l’occasione per due amiche di vecchia data di ritrovarsi

“La vera amicizia è ritrovarsi dopo 20 anni e scoprire che nulla è cambiato”

MONTE MARENZO – Una bella storia di amicizia al Memorial Candido Cannavò, torneo di calcio dedicato ai ragazzini che ogni anno si svolge a Monte Marenzo con l’organizzazione della locale Polisportiva.

“La vera amicizia è ritrovarsi dopo 20 anni e scoprire che nulla è cambiato, chi ha una vera amica sa che non bisogna per forza stare sempre insieme e, soprattutto, nemmeno la distanza può cambiare le cose” ha detto Angelo Fontana che ha voluto raccontare una piccola storia avvenuta qualche giorno fa presso il campo sportivo in occasione del torneo di calcio organizzato per ricordare Candido Cannavò e Daniele Redaelli.

La signora Dilva Ravasio, residente a Erve, era presente a Monte Marenzo con il banchetto di Cocci Solidali Associazione Solidale Volontariato di Erve, perciò ha pensato di chiamare la sua amica Anita Ravasio che non la vedeva più da molti anni. Le due erano molto amiche e anche compagne di lavoro, tanto che Dilva è stata anche testimone di nozze di Anita. Poi, come spesso accade, i fatti delle vita le hanno fatte perdere di vista nonostante le due donne abitino a pochi chilometri di distanza.

“A pensarci bene – ha concluso Angelo Fontana che è stato testimone del bell’incontro – il Memorial Candido Cannavò oltre che far divertire i ragazzi questa volta ha fatto felice anche due amiche di vecchia data che non si vedevano da molto tempo”.