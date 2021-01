Monte Marenzo. “Per le vie delle croci” cambia formula a causa della pandemia

Nessuna messa in strada, ma un ricordo nelle chiese

46 i parroci che hanno aderito, la prima celebrazione domani a Carenno

MONTE MARENZO – “A causa dell’emergenza Coronavirus, le Sante Messe che solitamente si celebrano il mese di maggio a ricordo delle vittime della strada non potranno svolgersi nemmeno in questo 2021”. A comunicarlo sono stati nelle scorse ore Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale), Croce Castiglia presidente dell’associazione Matteo La Nasa di Vimercate e Ivanni Carminati dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada di Bergamo che ormai da anni organizzano l’iniziativa “Per le vie delle croci”.

Una iniziativa troppo importante per rischiare di finire nel dimenticatoio a causa del covid: “Mentre comprendiamo la necessità dei provvedimenti messi in campo per arrestare questa pericolosa pandemia, siamo dispiaciuti di interrompere questa consuetudine che da 13 anni, in molti luoghi delle province di Lecco e Bergamo, vedeva parroci, autorità e comunità locali stringersi attorno ai familiari che hanno perso l’affetto dei loro cari in tragici incidenti. Non potendo come consuetudine scendere in strada per la funzione religiosa, abbiamo chiesto ai parroci del territorio di ricordare nelle SS. Messe quanti hanno perso la vita a seguito di incidenti stradali”.

La risposta è stata a dir poco unanime visto che ben 46 sacerdoti del territorio hanno raccolto l’invito comunicandoci la data in cui sarà celebrato questo ricordo. La prima della lunga serie di Messe in memoria delle vittime della strada verrà celebrata domani, 6 gennaio, alle 18 a Carenno: “Se altre comunità parrocchiali volessero aggiungersi le invitiamo a contattarci per inserirle nel calendario. I riferimenti di Angelo Fontana sono: angelofontana50@gmail.com; 3343623624”.

IL CALENDARIO DELLE MESSE IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA