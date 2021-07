La nuova iniziativa del responsabile dell’area sociale Angelo Fontana

La volontaria Celine impegnata nella lettura per i ragazzi della Uildm di Lecco

MONTE MARENZO – La Polisportiva di Monte Marenzo area sociale e la Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) hanno organizzato un singolare iniziativa culturale mirata alla conoscenza dell’opera I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni da parte dei residenti della nostra provincia.

L’idea di Angelo Fontana (lo spunto è stato fornito da un interessante libretto che contiene l’edizione ridotta del romanzo scritta da Tiziana Benedetti) è indirizzata a tutti coloro che, dai 10 anni in su, vogliono avere un’infarinatura (o rinfrescare gli studi già fatti) delle vicissitudini di Renzo e Lucia, con un finale a sorpresa che riguarda proprio la Valle San Martino.

“Questo libro, pur essendo una sintesi, non perde di vista né la vena ironica che il Manzoni sa ben usare nella sua opera né ogni singolo evento di rilievo – racconta Angelo Fontana -. L’idea poi che Renzo Tramaglino, fuggito da Milano dopo l’ingiusta cattura per stabilirsi temporaneamente a Bergamo, abbia, realisticamente, scelto Monte Marenzo come residenza definitiva per sé e per la sua famiglia, mi ha spinto a leggerlo e a diffonderlo, con l’idea verosimilmente realizzabile che il nostro paese possa diventare un vero e proprio paese manzoniano. Secondo me, quindi, anche in vista di progetti futuri, è importante che la maggior parte delle persone conosca la famosa storia che ben descrive i nostri meravigliosi paesaggi”.

Fontana ha quindi pensato di affidare il libro a Celine, la volontaria del servizio

civile che quest’anno segue i ragazzi della Uildm di Lecco, affinché insieme a loro lo legga e rilevi come una storia scritta due secoli fa presenti ancora elementi di attualità.

“E così in attesa dell’autobus, in un momento di relax alla fresca ombra di un giardino, durante un pomeriggio in casa, sulla sponda dell’Adda vicino al Monastero del Lavello, nella

quiete di un cortile, insomma ovunque ci si trovi, si possano trascorrere dei momenti di buona lettura. Il Manzoni, la Polisportiva e la Uildm… un trio vincente che soddisfa tutti”.