Monte Marenzo. Quanti anni ha il martello di Pietro Fumagalli? La nuova sfida per Telethon

La Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) promuove una sottoscrizione a premi

Il signor Fumagalli utilizzo quel martello durante la posa della prima pietra di un edificio pubblico del paese

MONTE MARENZO – Pietro Fumagalli, alpino di 89 anni e muratore di Monte Marenzo, racconta con orgoglio di conservare ancora un martello speciale: lo stesso che usò per posare la prima pietra dell’ampliamento di un edificio pubblico di Monte Marenzo.

In pagina ci sono le due foto, di oggi e di allora: Pietro nel suo giardino col suo martello e come venne ritratto nel giorno della posa della prima pietra: “Quale sarà l’edificio pubblico a si fa riferimento? Quando venne posata la prima pietra? Ora è aperta la gara per indovinare quanti anni ha il martello mostrato nella foto” ha detto Angelo Fontana.

Chi desidera partecipare al concorso può formulare diversi pronostici e donare 1 euro a punto a favore di Telethon. L’euro dovrà essere consegnato ai responsabili Angelo Fontana o ai volontari della maratona Telethon. Al momento della donazione, il partecipante riceverà un tagliando numerato, dove dovrà scrivere nome e cognome e numero di telefono.

Il vincitore sarà colui che indovinerà esattamente l’età del martello o, in caso nessuno riesca a indovinare, chi si avvicinerà di più. Se più persone avranno indicato la data esatta, o la più vicina, i premi verranno assegnati mediante estrazione a sorte (primo premio buono spesa di 300 euro offerto dalla Conad di Almenno San Bartolomeo, secondo premio buono spesa di 150 euro offerto dalla Conad di Corso Bergamo a Lecco, terzo premio buono spesa di 100 euro offerto dalla Conad di Calolzio. Seguiranno altri premi).

La partecipazione al concorso è aperta dal 3 novembre al 24 dicembre. Dal

28 dicembre i vincitori saranno contattati telefonicamente. A breve verranno resi noti tutti i dettagli per partecipare.