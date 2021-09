E’ di Torre de’ Busi la coppia di… Promessi Sposi

Angelo Fontana (Pol. Monte Marenzo) ha regalato loro il libretto di Tiziana Benedetti

TORRE DE’ BUSI – “Eccoli qui Renzo e Lucia! Dopo tanti anni di matrimonio Renzo

Burini e Lucia Cristalli di San Gottardo (Torre de’ Busi) si vogliono bene come se fosse ancora il primo giorno che si sono incontrati”.

A “scovarli” è stato Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo che, visto il nome che richiama i due notissimi personaggi del Manzoni, ha deciso di regalar loro l’edizione dei promessi sposi in forma ridotta realizzata da Tiziana Benedetti.

E proprio Renzo e Lucia, in occasione della 32^ camminata Aido e dell’iniziativa della Polisportiva “Questa camminata s’ha da fare” in programma sabato 18 settembre alle ore 17 con partenza all’oratorio di Monte Marenzo, sono stati presi come testimonial e augurano a tutti i partecipanti “una bellissima passeggiata nella natura nei prati, boschi e cascine di Monte Marenzo, ma soprattutto in bocca al lupo ai primi Renzo e Lucia che giungeranno al traguardo perché riceveranno il libretto dei Promessi Sposi di Tiziana Benedetti“.

La signora Lucia, donna di grande spirito, ha poi aggiunto: “Ho letto anch’io il libricino che mi ha regalato il signor Fontana… ormai è 53 anni che sono sposata ma a differenza di Lucia Mondella io non ho fatto tutta quella fatica per sposare il mio Renzo!”