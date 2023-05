Monte Marenzo si veste di rosa, sul campanile lo striscione “W il Giro”

E’ la prima volta che il paese della Val San Martino ospita il passaggio della corsa rosa

Attesa per la tappa di domenica 21 maggio: il paese si sta preparando per accogliere al meglio i campioni del ciclismo

MONTE MARENZO – Il Giro d’Italia farà tappa nel lecchese la prossima domenica 21 maggio. Per la prima volta la grande corsa rosa passerà da Monte Marenzo che si sta preparando al meglio per accogliere la carovana rosa il cui passaggio è previsto intorno alle ore 12.30.

La Polisportiva Monte Marenzo, nella persona del responsabile dell’area sociale Angelo Fontana, ha organizzato una iniziativa a scopo benefico legata al passaggio del Giro d’Italia a cui è possibile partecipare fino a sabato 20 maggio (QUI L’INIZIATIVA E DOVE TROVARE I BIGLIETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE).

E proprio Fontana ha ringraziato pubblicamente Don Angelo Roncelli, Mauro Tagliaferri, Giorgio Milani, Carmelo Borchiero, Roberto Colombo, per aver collaborato ad appendere sul campanile lo striscione rosa con la scritta W il Giro. Tra le curiosità legate alla festa rosa di Monte Marenzo anche la poesia scritta appositamente per l’occasione da Tiziana Benedetti, torinese con i parenti in paese il cui cuore da sempre batte per Monte Marenzo.

E poi un ultimo appello a tutti gli abitanti del paese ad addobbare le proprie case con qualcosa di rosa o una bandiera tricolore per onorare il Giro d’Italia e tutti i corridori in gara.

La poesia di Tiziana Benedetti