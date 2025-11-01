Monte Marenzo, successo per il laboratorio di Halloween in biblioteca

L’iniziativa gratuita ha visto molti partecipanti

Letture ‘spaventose’ e laboratorio creativo

MONTE MARENZO – Un pomeriggio di divertimento e creatività ha animato la biblioteca comunale di Monte Marenzo, dove ieri, venerdì, si è svolto un laboratorio a tema Halloween dedicato ai bambini.

Durante l’iniziativa, i piccoli partecipanti hanno potuto ascoltare letture “spaventose”, costruire con fantasia un simpatico scheletro e concludere il pomeriggio con una merenda in compagnia.

L’attività, completamente gratuita, è stata offerta dal Comune di Monte Marenzo e organizzata grazie all’impegno della bibliotecaria Erica insieme alle volontarie Cristina e Silvia, che hanno guidato i bambini tra storie, risate e colla vinilica.

Un’iniziativa semplice ma molto apprezzata, che ha trasformato la biblioteca in un piccolo spazio di festa, dove la lettura e la creatività si sono incontrate per celebrare Halloween in modo gioioso e condiviso.