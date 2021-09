Monte Marenzo. Torna la 32^ Camminata Aido “Donare per vivere”

Appuntamento all’oratorio, sabato 18 settembre, a partire dalle ore 16

“Un segnale di fiducia nel futuro, cercando di lasciare alle spalle quello che abbiamo passato, ma senza dimenticare”

MONTE MARENZO – Sabato 18 settembre, a Monte Marenzo, torna la 32^ Camminata “Donare per vivere” organizzata dal locale gruppo Aido in collaborazione con la Polisportiva Monte Marenzo e con il patrocinio del comune.

“L’appuntamento cambia data rispetto alle scorse edizioni quando la camminata si svolgeva il 2 giugno, ma abbiamo voluto dare un segnale di fiducia nel futuro, cercando di lasciare alle spalle quello che abbiamo passato, ma senza dimenticare” ha detto la presidente del sodalizio Maria Cristina Rondalli.

La camminata non competitiva di 7 chilometri dedicata alla memoria di Filippo Colombo partirà alle ore 17 dall’oratorio del paese (dove è previsto anche l’arrivo). Alle ore 16, sempre all’oratorio, apertura delle iscrizioni, alle ore 16.45 il termine delle iscrizioni per i gruppi. Tanti i premi e i trofei in palio a ricordo di numerose persone: “Tenere viva la memoria dei nostri cari è come averli ancora qui con noi per questo vogliamo ricordarli con un trofeo a loro dedicato”.

“Lo svolgimento della camminata è stato programmato in sicurezza seguendo le normative anti-covid vigenti in questo momento. Chiediamo un aiuto a tutti i partecipanti e ci affidiamo anche al loro buon senso. La camminata si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Per una buona organizzazione chiediamo di prenotare la partecipazione”.

Per prenotare (entro il 17 settembre) è possibile rivolgersi alla pizzeria Patrunzì, oppure ai seguenti numeri: 335 7792410; 331 9862054; 340 8728918; montemarenzo@aido.it. La quota di partecipazione è di 10 euro (sotto i 10 anni 5 euro). Tutti i partecipanti dovranno portare una mascherina più una di scorta. Per tutte le informazioni Maria Cristina Rondalli (0341 602766) o Angelo Fontana (0341 603215).

Due le novità di quest’anno

La manifestazione di quest’anno vedrà due novità: l’AperiAido che si svolgerà dalle ore 19 dopo la consegna di tutti i riconoscimenti e l’iniziativa “Questa camminata s’ha da fare…” che vedrà la consegna di un premio speciale alle prime persone con il nome di Renzo e Lucia che taglieranno il traguardo. Verrà infatti consegnato il libro “Promessi Sposi” nell’edizione ridotta per ragazzi curata da Tiziana Benedetti: “Un vivo ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione”.