Domenica 14 settembre con partenza prevista per le ore 9.30 presso l’oratorio

Quest’anno un vero elfo accoglierà i bambini con racconti magici

MONTE MARENZO – Tutto pronto per la 36^ Camminata Aido “Donare per Vivere”, alla memoria di Filippo Colombo, si terrà a Monte Marenzo domenica 14 settembre con partenza prevista per le ore 9.30 presso l’oratorio. La camminata è organizzata dal Gruppo Comunale Aido di Monte Marenzo “Dosolina Ravasio” in collaborazione con la Polisportiva Monte Marenzo.

Quest’anno la camminata sarà dedicata in modo particolare a famiglie e i bambini, infatti tra gli alberi i più piccoli potranno trovare un vero elfo che li accoglierà con racconti magici. I 6 km del percorso tra natura e punti panoramici sono inoltre perfetti per scattare foto ricordo di una giornata dedicata al dono e alla vita.

All’arrivo ci sarà un piccolo rinfresco e le premiazioni si svolgeranno sempre presso l’oratorio. Per ulteriori aggiornamenti è possibile visitare il canale Instagram aido_monte_marenzo.