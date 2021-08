Moto. Dopo quasi 50 anni a Calolzio torna il Trofeo Val San Martino di Regolarità

Moto Club Val San Martino al lavoro da un anno per organizzare l’evento

“E’ una bella soddisfazione. Riportiamo in vita una gara che manca da 48 anni”

CALOLZIOCORTE – L’ultima edizione della gara risale al lontano 1973, allora era organizzata dal Moto Club Calolziocorte che oggi non c’è più. Quest’anno, grazie alla caparbietà del Moto Club Val San Martino che ci sta lavorando da un anno, torna dopo 48 anni il Trofeo Val San Martino Città di Calolziocorte valido come 3^ prova del campionato regionale di Regolarità Moto d’Epoca.

Sono giù una novantina i piloti iscritti ma gli organizzatori puntano al traguardo delle 100/110 presenze: “E’ un sogno impossibile che è diventato realtà – ha detto il presidente Milko Crotta -. Ci stiamo lavorando da un bel po’ di tempo, non è stato facile, ma adesso è arrivato il momento ed è una bella soddisfazione. Riportiamo in vita una gara che manca da 48 anni. Pur aggiornata nel rispetto di tutti i regolamenti attuali sarà una gara completa e questa è la cosa più importante”.

Nella giornata di sabato 28 agosto le operazioni preliminari nei paddock che saranno allestiti davanti al Dancing Lavello, ma lo spettacolo vero sarà domenica a partire dalle 10 quando i piloti partiranno dal Lavello in direzione via Morti del Pascolo dove si terrà una prova speciale di gincana, quindi si salirà in direzione Lorentino, poi Carenno, discesa verso Oneta poi Rossino e ritorno al Lavello dove ci sarà una prova di accelerazione su un tratto di 100 metri.

“Cercheremo di offrire un bello spettacolo a tutti gli appassionati e non solo – ha concluso il presidente Crotta -. Era da tempo che mancava questo genere di manifestazione a Calolziocorte e siamo felici di essere riusciti a organizzarla dopo tanti anni”.

Per iscriversi c’è tempo fino al 26 agosto ma per partecipare è necessario essere tesserati FMI (Federazione Motociclistica Italiana).