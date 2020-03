Nuova iniziativa della Pol. Monte Marenzo, dialogo con i ragazzi al tempo del Coronavirus

Come vivono i ragazzi l’emergenza Coronavirus?

La Pol. Monte Marenzo raccoglie i pensieri dei più giovani

MONTE MARENZO – Come si sa, tra le varie misure che sono state adottate per far fronte alla diffusione del Coronavirus, c’è anche la chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 8 marzo e così Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo, ha lanciato una nuova iniziativa.

“Vorrei chiedere ai ragazzi un contributo, importante, per conoscere

come questa inedita emergenza sanitaria sta condizionando pesantemente le abitudini quotidiane di ognuno di noi, e quali conseguenze porterà nel futuro – dice Fontana -. Mi piacerebbe che tutti i ragazzi che in questi giorni non devono andare a scuola, sono costretti a ridurre le attività sportive, la frequenza nei luoghi di ritrovo, magari con qualche timore (giustificato) ad uscire con gli amici e andare in giro, scrivessero le loro sensazioni e punto di vista su quello che sta accadendo”.

Bastano poche righe, poche battute, che raccontino come si vive al tempo del

Coronavirus: “Soprattutto mi piacerebbe si condividessero idee per reagire, per uscire arricchiti nello spirito, nella conoscenza, nella solidarietà, e anche nel benessere psicofisico. Se poi qualcuno se la sentisse di fare qualche riflessione su come questa epidemia, che si

prospetta globale, ci costringerà a ripensare il mondo, farebbe un bel botto”.

Per aderire all’iniziativa dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo (anche con foto, video, clip) può scrivere a angelofontana@gmail.com. I contributi più significativi saranno pubblicati sul sito: www.unpaeseperstarbene.it.