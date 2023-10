Nuova Lecco-Bergamo, anche Calolzio si confronta con i cittadini

Venerdì 6 ottobre alle ore 21 un’assemblea pubblica all’oratorio di Sala

Intanto i sindaci dei paesi coinvolti dall’opera hanno fatto pervenire le osservazioni al commissario straordinario

CALOLZIOCORTE – Dopo l’incontro organizzata dal comune di Lecco, anche l’amministrazione di Calolziocorte guidata dal sindaco Marco Ghezzi ha organizzato un’assemblea pubblica per presentare ai cittadini le nuove ipotesi progettuali della Variante alla ex 639 proposte da Anas per il lotto San Gerolamo. L’appuntamento è in programma venerdì 6 ottobre alle ore 21 presso il salone don Duci dell’oratorio di Sala.

Tre diverse ipotesi per collegare gli imbocchi Nord e Sud (rispettivamente nel rione di Chiuso a Lecco e in zona Lavello a Calolzio) della galleria, e proprio l’entrata e l’uscita del tunnel sono gli unici aspetti che coincidono con il progetto originario della provincia di Lecco. A decidere sarà unicamente il commissario straordinario Valerio Luigi Sant’Andrea, ma i comuni coinvolti dall’opera (Lecco, Vercurago e Calolzio) hanno fatto pervenire pareri e osservazioni (il termine fissato era il 4 ottobre).

A livello di tempistiche, da quando il commissario prenderà una decisione (il che dovrebbe avvenire a stretto giro) ci vorranno dai 18 mesi ai 2 anni per mettere a punto il progetto, mentre i lavori dureranno dai 4 ai 5 anni. L’assemblea di domani, venerdì, a Calolzio sarà particolarmente importante perché proprio la città della Valle San Martino, specialmente nel caso in cui si pervenisse a una delle due scelte che prevedono un consolidamento della galleria dall’alto, sarebbe quella maggiormente penalizzata dai lavori che prevedono l’occupazione temporanea di terreni, lo sgombero di aree, espropri e la demolizione di alcuni fabbricati.

Le tre ipotesi progettuali

Tre ipotesi progettuali in sintesi redatte dopo studi e approfondimenti geologici.