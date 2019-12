Nuovi nati, studenti meritevoli e neodiciottenni: Vercurago espone… le eccellenze

La consegna dei premi nel pomeriggio di oggi

La cerimonia si è svolta nell’ambito dell’evento Vercurago Espone

VERCURAGO – Nell’ambito di Vercurago Espone, il tradizionale appuntamento natalizio dedicato alle associazioni, l’amministrazione comunale ha voluto premiare le eccellenze del paese.

“Oggi vediamo qui riunita tutta la bellezza del nostro paese – ha detto il sindaco Paolo Lozza -. Abbiamo voluto dedicare questo momento alle nuove generazioni di Vercurago: neo maggiorenni a cui diamo la Costituzione, studenti meritevoli a cui diamo le borse di studio e nuovi nati perché il nostro comune comune vuole valorizzare i genitori e il fatto di voler mettere al mondo un figlio è un progetto molto bello e noi siamo sensibili”.

La parola è passata al vicesindaco Carlo Greppi che ha fatto riferimento al film Forrest Gump: “Questa è una bella occasione, che si ripete ogni anno e che mi sta particolarmente a cuore. Vorrei ricordare il film Forrest Gump, dove il protagonista nonostante avesse molte limitazioni si è sempre sentito all’altezza di fare qualsiasi cosa e questo vi deve insegnare a credere nelle vostre capacità. Forrest non giudica, ma cerca sempre di trovare il buono in tutto quello che gli capita. Vi auguro di andare avanti, lanciatevi per vedere il tratto più luminoso del futuro che vi è stato riservato”.

“Per me questa è l’occasione di rendere pubblico il vostro impegno – ha detto l’assessore Michele Meoli -. Il vostro impegno non è solo un dovere ma una speranza: voi siete una promessa, ma dal nostro punto di vista voi siete un auspicio. Accogliete questo risultato scolastico con generosità e vivete questo premio in modo operoso, accettate la sfida di vivere il vostro impegno anche al di fuori dell’aula scolastica. Infine mi auguro che siate persone di merito perché state coltivando il vostro spirito critico, il mondo che vi attende ne ha davvero bisogno”.

Anche l’assessore Roberto Maggi ha fatto i migliori auguri a tutti i premiati: “Vorrei riassumere questa giornata con tre parole: attenzione, cultura e regole. L’attenzione è ai nuovi nati, i futuri cittadini del loro territorio; cultura è legato ai risultati scolastici ottenuti da tanti bravissimi ragazzi; e infine le regole che non tolgono la libertà ma danno più libertà a tutti e sono contenute nella nostra Carta Costituzionale”.

Un augurio lo ha voluto rivolgere anche il capogruppo di minoranza Carlo Malugani: “Con l’istruzione si cresce dentro e spero possiate acquisire nuovi successi perché voi siete la nostra speranza. Sono anche felice per quei ragazzi che oggi riceveranno la Costituzione, è il nostro fondamento e lì c’è scritto tutto”.

Gli studenti meritevoli (borse di studio)

Emma Lombardi (scuola media Manzoni) 10/10; Greta Zucchi (scuola media Kolbe) 10/10; Elisa Riva (liceo scientifico Rota) media 9,09; Miriam Bonetti (liceo scientifico Grassi) 8,8; Giulia Bonacina (liceo scientifico Rota) 8,73; Simone Salierno (liceo scientifico Leopardi) 8,4; Lisa Alfieri (liceo linguistico Manzoni) 8,2; Caterina Noseda (liceo scientifico Grassi) 8,09.

I neomaggiorenni (Costituzione)

Luca Alfieri; Giulia Bonacina; Carlo Carcano; Beatrice Corti; Morad Errazzouki; Alicia Fumagalli; Linda Galliani; Daniel Lascari; Ilaria Lunghi; Chiara Milani; Kirelos Moyans; Caterina Noseda; Laura Anna Pambuffetti; Sebastiano Paonessa; Gaia Parachì; Gaia Pozzi; Federico Radaelli; Elisa Riva; Gabriele Scaravilli; Corinne Sesana; Enrico Tentori; Sonia Valsecchi.

I nuovi nati (bonus bebè)

Agata Ricciardello; Arwa Lakhmaiss; Sofia Bolis; Ivan Noviello; Matias Gaddi; Romeo Gomez Georgez; Linda Tizzoni; Filippo Citante; Aron Ripaj.