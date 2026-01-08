Nuovo concorso della Pol. Monte Marenzo area sociale legato alle Olimpiadi 2026

Quante medaglie vincerà la nazionale italiana nei giochi di Milano-Cortina?

Il ricavato andrà alla Pol. Monte Marenzo e alla Uildm per l’acquisto di un nuovo pullmino

MONTE MARENZO – In vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, la Polisportiva Monte Marenzo area sociale ha studiato una nuova iniziativa per raccogliere fondi che saranno poi destinati a progetti sociali. Monte Marenzo, quindi, si prepara a vivere lo spirito olimpico con una simpatica e coinvolgente iniziativa aperta a tutti, in collaborazione con il Comune.

E’ stato lanciato in queste ore il concorso “Olimpiadi Toto-Medaglie”, un gioco a premi con importanti finalità benefiche. L’idea è semplice e alla portata di tutti: indovinare il numero totale di medaglie (oro, argento e bronzo) che verranno conquistate dagli atleti italiani durante i Giochi Olimpici Invernali 2026.

“Ogni pronostico costa 1 euro ed è possibile partecipare con una o più giocate – spiega il responsabile Angelo Fontana -. Vince chi indovina il numero esatto o si avvicina di più; in caso di parità si procederà con estrazione a sorte. L’iniziativa assume un valore simbolico ancora più forte grazie alla notizia che anche Monte Marenzo avrà il suo tedoforo olimpico: è stato scelto Franco Rota, figura che incarna i valori olimpici di pace, passione, talento e rispetto. Per la Polisportiva si tratta di un grande motivo di orgoglio”.

Diciassette premi in palio, messi a disposizione da attività commerciali del territorio, tra cui buoni spesa, voucher per ristoranti e un modellino Ferrari F2012 scala 1:42, omaggio di Luca di Montezemolo. Il primo premio un cesto alimentare con numerosi Gratta e Vinci. Secondo premio Buono 150 € di Punto Scarpe Ravasio a Calolziocorte.

“Il concorso ha una chiara finalità solidale: il ricavato sarà devoluto per il 50% all’area

sociale della Polisportiva Monte Marenzo e per il 50% all’Uildm, a sostegno

dell’acquisto di un nuovo pulmino. Le giocate possono essere effettuate presso i volontari autorizzati della Polisportiva Monte Marenzo. Chiusura delle giocate: 5 febbraio 2026. Proclamazione dei vincitori: venerdì 27 febbraio 2026”.

L’iniziativa vuole essere anche un momento di memoria e gratitudine: “Un caro ricordo va

a Renato Caroli, storico presidente della Polisportiva, che negli anni ’90 organizzò le mini Olimpiadi con i ragazzi delle scuole elementari di Monte Marenzo”.

Informazioni: Angelo Fontana, 334 3623624.