Oratorio in festa: al via la kermesse organizzata dalla parrocchia di Vercurago

Appuntamento dal 12 al 23 giugno all’oratorio di Vercurago

Un’occasione di ritrovo e festa all’insegna della buona musica, ballo, giochi ed eventi

VERCURAGO – E’ sempre più consolidata la kermesse organizzata dalla Parrocchia di Vercurago “Oratorio in festa”, che quest’anno giunge alla 13^ edizione. Appuntamento dal 12 al 23 giugno con la tradizionale festa in programma nella grande struttura dell’oratorio in Via Costituzione.

L’appuntamento è da sempre occasione di ritrovo e festa all’insegna della buona musica, ballo, giochi ed eventi. Ogni giorno verrà proposto dalla cucina un menù variegato con serate di piatti a tema, arriva anche la pizzeria con forno a legna e il servizio bar. Per i più piccini divertimento assicurato nello spazio a loro dedicato.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA