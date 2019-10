P.R.M. Live & Friends da record, raccolti 4119 euro per Telethon

Inizia col botto la raccolta fondi in favore di Telethon

Foppenico for Telethon fa il pienone: “Non l’avrei mai immaginato”

CALOLZIOCORTE – Battere il record dello scorso anno era una sfida difficile, ma la P.R.M. Live & Friends ce l’ha fatta ancora una volta. 4119 sono gli euro raccolti durante la serata di sabato scorso nell’evento Foppenico for Telethon che si è tenuto all’oratorio della frazione calolziese.

“Sono veramente contento non mi aspettavo questo risultato – ha detto Mino Valsecchi, anima dell’evento -. La parola magica che c’è dietro a questa serata è ‘friends’: amici sono i musicisti, gli sponsor, i tecnici, il pubblico e, senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile”.

Due ore di spettacolo con un livello tecnico dei musicisti altissimo: “C’è stato chi mi ha detto che siamo riusciti a crescere ancora rispetto allo scorso anno – ha continuato Valsecchi -. Il pubblico era letteralmente in visibilio e le performance di Matarrese e Giaffreda sono state accolte con una ovazione”.

I complimenti, non poteva essere altrimenti, sono arrivati anche dal Coordinamento di Telethon. E ora? L’appuntamento è per il prossimo anno? “Quando arriva la data del concerto dico sempre che sarà l’ultimo. Poi, a fronte di questi risultati, dimentichi in un attimo tutti gli sforzi e gli imprevisti”.

Insomma finché accanto alla P.R.M. Live ci saranno gli amici non mancherà nemmeno lo spettacolo!