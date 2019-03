Il gruppo civico Cambia Calolzio ha dato vita all’iniziativa contro la violenza sulle donne

“La panchina rossa è solo il simbolo di un impegno che si dovrebbe mettere in campo ogni giorno”

CALOLZIOCORTE – Una panchina rossa a Calolziocorte (in piazza Vittorio Veneto e in corso Dante) per dire no alla violenza contro le donne.

Questa l’iniziativa del gruppo Cambia Calolzio in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna.

“Non c’è dubbio che ciò sia inadeguato ad arginare la violenza sulle donne e a rivendicare

la parità di genere – hanno detto dal gruppo civico -. Questa simbolica iniziativa, rispetto all’impegno che si dovrebbe mettere in campo tutti i giorni dell’anno, non è molto, ma in questi tempi di odiosa cattiveria l’abbiamo promossa per un rispettoso richiamo contro la violenza sulle donne e l’uguaglianza di genere”.

“La politica, anche quella comunale, ha il dovere di lavorare per concretizzare l’art 3 della

nostra Costituzione che recita ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di

fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni

personali o sociali…’. In una comunità aperta, solidale, non violenta, nessuna donna deve avere meno diritti”.