Pedala Sereno: per partecipare al concorso c’è tempo fino al 7 settembre

La Polisportiva invita tutti a mandare una fotografia

Già una cinquantina i ciclisti che hanno aderito all’iniziativa

MONTE MARENZO – E’ tempo di vacanze e la Polisportiva di Monte Marenzo coglie l’occasione per rilanciare il concorso “Pedala Sereno”.

“Invitiamo i tanti ciclisti a non mancare l’occasione di Ferragosto per immortalare in uno scatto la loro passione per le due ruote – ha detto il responsabile dell’area sociale Angelo Fontana -. In questi giorni di vacanza nulla è più piacevole che riscoprire, pedalando sereno, i nostri bellissimi territori. In ognuno ci sono delle meraviglie: i panorami che si apprezzano dalle piste ciclabili della provincia di Lecco spaziano dalle montagne, paradiso dei scalatori, alle vallate come la Valsassina, fino ai laghi dove si specchiano paesi e contrade, che raccontano i luoghi dei Promessi Sposi del Manzoni. Quindi aspettiamo le vostre foto, che andranno ad aggiungersi agli scatti già inviati da 50 appassionati“.

Ricordiamo che le opere devono essere inviate a angelofontana50@gmail.com, Whatsapp 334 3623624 entro il 7 settembre, indicando nome, cognome, comune di residenza, telefono e/o e-mail. Le foto si possono visionare sul sito www.unpaeseperstarbene.it.