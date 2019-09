Pedalata notturna a Carenno, appuntamento il 26 ottobre

Ritrovo alle 17 al centro sportivo di Carenno

“Una pedalata in salita di sera, senza fretta”

CARENNO – L’associazione sportiva dilettantistica Val Sanmartino organizza la prima edizione della Pedalata Notturna a Carenno. Manifestazione non competitiva di 18 km per valorizzare il territorio del Pertus.

“Una pedalata in salita di sera, senza fretta, vivendo il magico tramonto dalle montagne della Val San Martino per poi arrivare in vetta sotto le stelle – raccontano gli organizzatori -. Si pedalerà lungo la strada del ‘Pertus’ in uno scenario spettacolare, partendo in un tardo pomeriggio di inizio autunno. In vetta sarà il bar del Laghetto, con le sue luci, e il suo panorama mozzafiato ad accogliere e ristorare i ciclisti scalatori. La discesa, tutti assieme, nel cuore della notte sarà un’esperienza indimenticabile per i romantici della bicicletta e per chi ama emozioni uniche”.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle 17 al campo sportivo di Carenno. Il percorso è impegnativo, è obbligatorio l’uso del casco e un impianto luci adeguato.