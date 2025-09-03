Per il 95° anniversario, gli Alpini di Calolzio chiedono ai commercianti di addobbare le vetrine

Nella giornata di domenica 21 settembre si terrà la grande sfilata per le vie della città
CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte celebra quest’anno il 95° anniversario della sua fondazione. Per festeggiare degnamente questo importante traguardo, ha programmato una serie di eventi che si svolgeranno nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2025.
In particolare la giornata di domenica 21 settembre 2025 sarà caratterizzata dalla sfilata
per le vie della città alla quale interverranno centinaia di Alpini, amici e familiari, in rappresentanza dei 278 Gruppi Alpini che costituiscono la Sezione di Bergamo.
Gli Alpini guidati dal capogruppo Claudio Prati, in collaborazione con la presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino Cristina Valsecchi, chiedono ai commercianti di addobbare le vetrine dei negozi con motivi tricolori e, possibilmente, con stampe od oggetti che rimandino alle truppe alpine.