Un’opportunità per i giovani residenti in uno degli otto comuni del Polo territoriale Valle San Martino

Una serie di incontri per orientarsi e approcciarsi in modo adeguato al mondo del lavoro

CALOLZIOCORTE – Un’opportunità per i giovani residenti in uno degli otto comuni del Polo territoriale Valle San Martino di vivere un’esperienza di gruppo con la quale, attraverso una serie di incontri, prendere consapevolezza delle competenze acquisite in un contesto lavorativo e di volontariato e approfondire le conoscenze utili per orientarsi e approcciarsi in modo adeguato al mondo del lavoro.

Il Percorso formativo Giovani Competenti 2021 è promosso da Workstation, Cooperativa La Vecchia Quercia, Comunità montana Valle San Martino Lario orientale e Spazio Giovani impresa sociale in collaborazione con la rete della comunità educante.

Requisiti di partecipazione

Età tra i 18 e i 27 anni

Residenza in un uno degli otto comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Ere, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago)

Avere svolto una comprovata esperienza lavorativa o di volontariato nel campo sociale

Quando e dove

A partire da Febbraio 2021, per un totale di sei incontri pomeridiani che si svolgeranno presso Villa De Ponti a Calolziocorte, secondo il calendario che verrà comunicato in seguito.

Conclusione entro Maggio 2021. Il numero massimo di partecipanti è 20, suddivisi in due gruppi.

Come candidarsi

Compilare il modulo online e inviare via mail il proprio curriculum vitae indicando nell’oggetto della comunicazione “formazione giovani competenti – Workstation”. Scadenza iscrizioni: 12 febbraio 2021. https://workstationsite.wordpress.com/percorso-formativo-giovani-competenti-2021/.