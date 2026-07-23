“Piccoli architetti della natura”. A Villa De Ponti un pomeriggio di creatività per i bambini

L’attività rientra nella rassegna “Il Giardino delle Meraviglie” e invita i più piccoli a costruire e decorare una casetta per i fiori

La partecipazione è riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni ed è richiesta la prenotazione

CALOLZIOCORTE – Un pomeriggio tra creatività e natura dedicato ai più piccoli. Domenica 26 luglio, dalle 15.30 alle 17.30, il Giardino Botanico di Villa De Ponti ospiterà “Piccoli architetti della natura“, un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

L’attività fa parte della rassegna “Il Giardino delle Meraviglie” e permetterà ai partecipanti di costruire e decorare una casetta per i fiori, in un’esperienza che unisce creatività e natura.

A organizzare il laboratorio sono i ragazzi di Living Land, giovani della Valle San Martino che hanno ideato l’iniziativa per regalare ai bambini del territorio un pomeriggio di gioco e fantasia.

La partecipazione è su prenotazione. Per iscriversi è necessario scrivere a giardinodeponti@comunitamontana.lc.it, indicando l’attività scelta e il nome e cognome del bambino e dell’accompagnatore.