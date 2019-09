Pienone a Calolzio per la sfilata di moda. Una targa e i saluti a don Matteo

Una serata all’insegna della moda

In tantissimi si sono riversati nella piazza del comune sabato sera. Prima della sfilata una sorpresa per don Matteo Bartoli

CALOLZIO – Ha richiamato moltissime persone, che hanno riempito la piazza del comune, la sfilata di moda organizzata da Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino. Ma prima di iniziare: la sorpresa a Don Matteo Bartoli, destinato a Bergamo, con i saluti ufficiali da parte della giunta.

A condurre la serata c’era Andrea Balzaretti, fra gli abiti proposti dai commercianti caloziesi che sono sfilati in passerella.

Cristina Valsecchi, commerciante e presidentessa di Confcommercio Valle San Martino: “Questa serata è il frutto dell’impegno di tante persone che vogliono bene a Calolzio, vogliono farla vivere e lo dimostrano coi fatti. Il mio grazie ai commercianti che hanno dato la disponibilità ad organizzare e supportare l’evento, ai nostri sponsor, Motta Mobili che ha realizzato la passerella per la sfilata e l’azienda Rem e infine a tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni”.

Prima dell’inizio della sfilata un fuori programma: sul palco è stato chiamato Don Matteo, prossimo al trasferimento a Bergamo Alta dopo 11 anni come parroco di Calolzio. Premiato dal sindaco Marco Ghezzi e dall’assessore Cristina Valsecchi con una targa: “Inizialmente pensavamo di consegnarla durante il Consiglio Comunale poi abbiamo pensato che un momento pubblico come questo fosse ancora meglio. Grazie Don Matteo per il tuo importante lavoro in questi undici anni con noi”.