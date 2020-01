Pol. Monte Marenzo con Airc, raccolti 700 euro con le Arance della Salute

Successo per le tre iniziative di sabato scorso

“Attorno al tema delle malattie oncologiche ci sentiamo tutti coinvolti e solidali”

MONTE MARENZO – La Polisportiva di Monte Marenzo in campo da 35 anni con Airc. Sabato scorso sono tornate le “Arance della Salute” con tre iniziative. La prima nell’atrio del comune di Monte Marenzo dalle ore 8.30, fino a esaurimento scorte, si potevano acquistare le Arance della salute Airc che sono andate esaurite in poco più di due ore.

La seconda iniziativa, gesto simbolico per valorizzare le strutture che sul territorio tutelano la salute delle persone, si è svolta in collaborazione con il Gruppo Beck di Lecco presso l’AAT 118 ospedale Manzoni, diretta da Maurizio Volontè. Consegnate le arance al Coordinatore Infermieristico Fabrizio Mosca, in rappresentanza di tutta la squadra dell’Articolazione Aziendale Territoriale, insieme all’equipaggio dell’automedica. “Nella hall dell’ospedale, con il magnifico quartetto musicale del Maestro Gabriele Bolis alla fisarmonica, gli strumentisti Dario Bolis, Mario Gilardi e Gilberto Garghentini, abbiamo avuto un bel momento con le canzoni di una volta” ha detto Angelo Fontana responsabile del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo.

“Per quanto simbolico, la consegna delle arance rappresenta anche per noi un gesto di estrema generosità e speranza rivolto a tutte le persona che oggi hanno bisogno di cure sempre più all’avanguardia per sconfiggere la propria malattia – spiega Fabrizio Mosca, Coordinatore Infermieristico dell’AAT 118 di Lecco -. Siamo stati davvero contenti che, quest’anno, la particolare iniziativa abbia coinvolto anche il nostro servizio impegnato, quotidianamente, nelle emergenze del nostro territorio e a volte rivolto anche a soggetti portatori di malattie tumorali”.

La terza iniziativa si è tenuta agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi. Presenti la Vice Presidente Rosaria Bonacina, la Responsabile Servizio Educativo Luisa Palma, per la Polisportiva Angelo Fontana e Mauro Tagliaferri che, con alcuni ciclisti di Monte Marenzo, hanno distribuito un’arancia Airc a tutti gli ospiti presenti nella sala mensa del Medale. La festa ha avuto tanti momenti di allegria e di festa, anche grazie all’intrattenimento musicale della formazione guidata dal Maestro Gabriele Bolis.

“L’iniziativa è stata assai gradita dagli ospiti e dal personale del secondo Piano della Residenza Medale. Momenti di emozione e felicità quando hanno ricevuto l’arancia Airc in quanto si sono sentiti utili nel poter partecipare a una campagna per combattere le forme tumorali – ha detto Fontana -. Si è avvertita la condivisione con quanti soffrono per questa malattia, anche tra la popolazione anziana, e il riconoscimento all’Airc per l’impegno in tanti anni dimostrato a sostegno della ricerca e della cura dei pazienti oncologici. E’ stato toccante che il momento di festa creatosi nel reparto promosso è riuscito a coinvolgere persone di generazioni diverse. Un grazie sentito a tutti”.

Le arance Airc hanno un effetto benefico non solo perché raccolgono risorse per uno scopo di alto valore umano e civile: “ma anche perché attorno al tema delle malattie oncologiche ci sentiamo tutti coinvolti e solidali. Questo riesce a mettere in gioco le energie migliori del nostro Paese. La Polisportiva ringrazia i cittadini che vi hanno aderito e i volontari che hanno raggiunto questo bel risultato, in particolare Gianna Piera Burini, Vicenzo Gentile, Mauro Tagliaferri, Patrizia Cornago, Maria Rosa Meoli di San Gottardo. La somma raccolta in favore dell’Airc è stata di 700 euro“.