Pol. Monte Marenzo. Premiati i vincitori del concorso “Ferragosto in mascherina”

I vincitori donano i premi alla Caritas e ai bisognosi

“Un semplice concorso per rilanciare un messaggio importante”

MONTE MARENZO – Sono state quasi un centinaio le fotografie che hanno partecipato all’iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo – area sociale denominata “Ferragosto in mascherina”.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 agosto, presso il campo sportivo di Monte Marenzo sono stati premiati i quattro vincitori che hanno ricevuto dalle mani del vice sindaco Franco Spreafico e dal responsabile dell’area sociale della Polisportiva Angelo Fontana i 4 buoni di 30 Kg di frutta e verdura offerti da Rigamonti Frutta di Lecco. I premiati, con un gesto di generosità, hanno deciso di donare il premio alla Caritas di Lecco e ad altre persone bisognose.

I nomi dei vincitori, in ordine alfabetico, sono Massimo Casti, Patrizia Cornago (in rappresentanza del gruppo di appassionati di montagna I Beck), Rita Losa, Mario Stojanovic.

“Ci sono pervenute 90 fotografie scattate nei contesti più diversi – racconta Angelo Fontana -. Tutti i soggetti fotografati con indosso la mascherina che, insieme al distanziamento e all’igiene delle mani, resta il presidio più efficace per contrastare la diffusione del Covid 19. Semplici regole che consentono di tutelarsi e di dare tempo ai nostri medici e ricercatori di trovare cure efficaci e un vaccino che possano contrastare il virus che, come si è visto, non conosce distinzioni di categorie sociali o fasce d’età”.

“Questo piccolo concorso non è stato pensato per cercare la foto perfetta dal punto di vista tecnico e compositivo, ma semplicemente per rilanciare un messaggio importante: mostrare buoni esempi di come il rispetto delle regole vuol dire rispettare se stessi e rispettare gli altri – ha concluso Fontana -. Ringrazio di cuore tutti quanti con i loro scatti hanno voluto partecipare a questa campagna di sensibilizzazione. Si ringrazia il sito di Upper per aver diffuso l’iniziativa”.