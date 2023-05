Pol. Monte Marenzo, prosegue l’iniziativa benefica legata al passaggio del Giro d’Italia

Un premio a chi indovinerà il primo corridore che transiterà in paese

L’iniziativa servirà a raccogliere fondi in favore dell’oncologia dell’ospedale di Lecco

MONTE MARENZO – Prosegue l’iniziativa benefica legata al passaggio del Giro d’Italia in paese organizzata dalla Polisportiva Monte Marenzo e dall’associazione Amici di Giusy che sono scesi in campo per raccogliere fondi in favore dell’oncologia dell’ospedale di Lecco. Il meccanismo è semplice, si tratta di indovinare chi sarà il primo corridore a giungere a Monte Marenzo.

In data 28/04/2023 l’organizzazione del Giro d’Italia hanno comunicato che il numero definitivo dei partenti è 218. Chi indovinerà il numero, o si avvicinerà di più, riceverà in premio un buono spesa di 200 euro offerto da Conad di Calolziocorte. In caso di più vincitori, il premio sarà assegnato mediante una estrazione a sorte.

Inoltre, tra tutti i partecipanti verranno estratti a sorte:

Maglia Rosa originale del Giro;

Buono da 100 euro da spendere presso Punto Scarpe Group, corso Dante 20 Calolziocorte;

n. 2 buoni acquisto da € 30 cad. presso Rigamonti Frutta di Lecco;

n. 2 buoni acquisto da € 20 cad. presso Rigamonti Frutta di Lecco.

Si richiede un’offerta di 1 euro per ogni numero puntato. Il termine ultimo per le puntate è sabato 20 maggio. Mercoledì 24 maggio verrà avvisato telefonicamente solo il vincitore. Per informazioni, è possibile contattare Angelo Fontana al numero di telefono 334 3623624 o Maristella Hoppler al numero 3336520071.