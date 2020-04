Pol. Monte Marenzo: raccolti 1.810 euro grazie alla maglia rosa di Menchov

Il prezioso ricordo va a Lorena Sangalli di Galbiate

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla nostra iniziativa”

MONTE MARENZO – Grazie alla prestigiosa maglia rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del Centenario (anno 2009), la Polisportiva Monte Marenzo è riuscita a donare la bellezza di 1.810 euro per l’emergenza covid-19.

La Polisportiva, infatti, ha deciso di mettere all’asta il cimelio sportivo favorendo le donazioni alla della raccolta fondi Aiutiamoci della Fondazione Comunitaria

del Lecchese che ha promosso l’acquisto di attrezzature e materiali destinati ai presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e Merate, duramente impegnati nella battaglia contro il coronavirus.

“Per la Polisportiva e il comune di Monte Marenzo, che la maglia l’avevano in esposizione, non è stato facile decidere di privarsi di questo trofeo che legava la nostra comunità a Daniele Redaelli, giornalista della Gazzetta dello Sport e nostro grande amico scomparso da alcuni anni – ha detto Angelo Fontana -. Nel contempo siamo felici che ad aggiudicarsela con una donazione di 200 euro sia Lorena Sangalli di Galbiate. La nostra soddisfazione sta tutta nelle sue parole che condividiamo di seguito: ‘Buongiorno, ho letto la vostra iniziativa sul giornale, vi invio il bonifico che ho effettuato per aiutare in questo difficile periodo. Vorrei partecipare, e chissà…. Quando ho letto l’articolo ho pensato a mio fratello Stefano, è uno sfegatato di ciclismo (sta soffrendo perché non ci sarà il giro d’Italia) e nel mese di settembre compirà 60 anni, quale regalo ‘unico’ sarebbe… So già che piangerebbe dall’emozione. Complimenti veramente per questa bella iniziativa. Baci virtuali’ “.

Il ringraziamento della Polisportiva, però, va a quanti hanno partecipato all’asta consentendo di raggiungere la bella somma. I versamenti sono pervenuti da cittadini riuniti in gruppo, ad esempio dai residenti di ben 8 condomini di Monte Marenzo, nonché da singole persone di Monte Marenzo, Lecco, Galbiate, Calolziocorte, Torre de’ Busi e Roma.