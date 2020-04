Pol. Monte Marenzo, rimandata l’iniziativa “Le vie delle croci”

Le vittime della strada saranno ricordate nelle preghiere

“Siamo dispiaciuti ma non si poteva fare diversamente”

MONTE MARENZO – A causa dell’emergenza coronavirus le consuete messe celebrate nell’ambito dell’iniziativa “Le vie delle croci”, in ricordo delle vittime degli incidenti stradali sono state rinviate a data da destinarsi.

L’iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo area sociale di solito si teneva durante il mese di maggio in diversi paesi delle Provincie di Lecco e Bergamo. “Le giuste limitazioni imposte per contenere il contagio di coronavirus rende impossibile l’organizzazione di qualsiasi evento che prevenda assembramento di persone, quindi anche funzioni religiose – ha detto Angelo Fontana -. Siamo ovviamente dispiaciuti perché da 13 anni la Polisportiva (area sociale) promuove questa iniziativa in collaborazione con la signora Croce Castiglia, presidente dell’associazione Matteo La Nasa, e Ivanni Carminati (AIFVS) per ricordare tutte le vittime che proprio sulle strade hanno lasciato la vita e un vuoto incolmabile nei propri cari e nelle proprie comunità”.

“Vogliamo rassicurare che comunque non ci scordiamo di loro ma saranno presenti spiritualmente nelle preghiere del Vescovo Missionario Mons. Severino Spreafico di Bergamo e delle Monache Benedettine del Monastero di San Benedetto in Bergamo, che ricorderanno oltre le vittime della strada e i loro famigliari, oltre i deceduti e i sofferenti a causa del coronavirus che sta martoriando le nostre comunità”.