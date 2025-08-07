Polisportiva Monte Marenzo: il sogno di Renato continua con i figli Mattia e Nicolò

Dopo l’improvvisa scomparsa del presidente, i figli prendono le redini dell’associazione

Mercoledì 30 luglio si è svolta l’assemblea elettiva del nuovo direttivo

MONTE MARENZO – Una nuova storia di sport e impegno: Mattia Caroli alla guida della Polisportiva Monte Marenzo affiancato dal fratello Nicolò Caroli. Dopo la scomparsa di Renato Caroli, avvenuta giovedì 17 luglio, storico Presidente della Polisportiva

Monte Marenzo, mercoledì 30 luglio si è svolta l’assemblea elettiva del nuovo direttivo.

Con grande entusiasmo e all’unanimità è stato eletto il figlio di Renato, Mattia, che sarà supportato dal fratello Nicolò e da tutti i volontari del direttivo, pronti a scrivere una nuova pagina fatta di successi sportivi e impegno sociale. Renato amava ripetere: “Lo sport è vita”, un motto che continuerà a ispirare le iniziative della Polisportiva, tra cui la partecipazione alla campagna Telethon e l’impegno a fianco del reparto di Oncologia

dell’ospedale di Lecco.

Nel corso dell’assemblea, alla presenza di soci e sostenitori, è stato ufficializzato il nuovo organigramma societario. Un progetto ambizioso guiderà il cammino del nuovo direttivo: il rifacimento del fondo del campo sportivo, la crescita dei giovani atleti, la collaborazione con i centri sportivi limitrofi e il consolidamento dei memorial dedicati a Candido Cannavò, Daniele Redaelli e Renato Caroli, portati avanti con passione e professionalità.

A guidare la squadra societaria sarà Mattia Caroli, eletto nuovo presidente, affiancato da due vicepresidenti Ivan Crippa e Tullio Fasolin, ma soprattutto dal fratello Nicolò Caroli punto di riferimento fondamentale per la polisportiva negli ultimi anni.

Il motore operativo della Polisportiva sarà alimentato da un team affiatato e preparato:

Presidente: Mattia Caroli;

Vicepresidenti: Ivan Crippa, Tullio Fasolin;

Segretaria: Paola Colombo;

Consiglieri: Stefano Malighetti, Antonio Montagnese, Claudio Cavasino, Angelo Fontana, Antonino Monastra, Andrea Mangili, Manuel Corti.

Con la passione di sempre, il sostegno della comunità e la dedizione di questo nuovo gruppo, la Polisportiva Monte Marenzo è pronta a continuare il suo cammino nel segno dello sport e dell’impegno sociale.