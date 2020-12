Polizia Locale. Poche multe durante i lockdown: “Grazie ai calolziesi per la responsabilità”

Solo 4 sanzioni nelle ultime settimane: “Cittadini rispettosi”

Qualche cambiamento al mercato, entro aprile sarà sistemato il parcheggio dietro al monastero

CALOLZIOCORTE – “Un grazie, sicuramente, va ai cittadini di Calolziocorte che in questo periodo di difficoltà hanno capito la serietà della situazione e hanno reagito con responsabilità rispettando le regole”. L’assessore alla sicurezza e Polizia Locale Luca Caremi ha iniziato così il bilancio degli ultimi mesi per quanto riguarda il suo settore di competenza.

Nel periodo del primo lockdown, da marzo a fine maggio, in città sono state 28 le sanzioni elevate e 5 le persone denunciate, mentre nell’ultimo mese e mezzo sono state solamente 4 le contravvenzioni per non aver rispettato le regole: ” I calolziesi, di fatto, hanno risposto bene e c’è stata molta collaborazione”.

L’assessore poi ha ringraziato la Polizia Locale che è sempre stata in prima linea soprattutto nel momento dell’emergenza. Tutto pronto anche per quanto riguarda il progetto per la video sorveglianza che dovrebbe partire contestualmente allo spostamento del comando nella palazzina dell’ex mensa della Sali di Bario, che i calolziesi over 65 hanno già potuto vedere perché utilizzata per le vaccinazioni antinfluenzali. Di fatto il comune sta aspettando alcuni permessi che devo essere rilasciati da altri enti. Superato questo step, covid permettendo, per la fine dell’estate 2021 il nuovo comando potrebbe entrare in funzione nella nuova sede.

Novità anche sul fronte mercato

Dopo lo spostamento realizzato nel settembre 2019, all’orizzonte c’è ancora qualche piccola modifica: “Piccoli correttivi, non cambierà molto rispetto alla disposizione attuale, si tratta di accorgimenti che consentiranno una miglior fruibilità di un mercato che, a detta degli stessi ambulanti, è uno dei più belli e frequentati del territorio e della provincia di Lecco”.

Uno dei punti di forza, oltre alla qualità dei banchetti, è lo spazio per il parcheggio: “E’ in programma un piccolo intervento per migliorare l’accesso al parcheggio del Dancing Lavello, mentre entro il prossimo aprile andremo a sistemare il parcheggio situato alle spalle del monastero del Lavello”.

Comunicazioni ai cittadini

L’assessore Caremi infine ha anticipato che, oltre all’utilizzo di Telegram per le comunicazioni ai cittadini, l’amministrazione sta valutando una presenza ufficiale anche sui social.