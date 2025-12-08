Pomeriggio in musica a Rossino con “Gabriele e i suoi amici”

Una iniziativa organizzata da Auser Leucum

Un folto numero di persone ha partecipato con grande entusiasmo

CALOLZIOCORTE – Mercoledì 3 dicembre, a Rossino, presso l’oratorio, l’Auser Leucum Lecco ha presentato “Pomeriggio in Musica” con gli ormai noti “Gabriele e i suoi amici”.

Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini e Giovanni Gilardi hanno animato, con le loro voci e gli strumenti, l’evento organizzato da Patrizia Milesi, coordinatrice Auser Calolzio, ed è intervenuto il presidente provinciale Auser Leucum Claudio Dossi.

L’evento è stato assai apprezzato da un folto numero di persone presenti, che hanno partecipato con grande entusiasmo in forma corale alle esecuzioni di brani di ogni genere ed epoca, brani che hanno rievocato ricordi ed emozioni di un tempo che fu.

“Scrisse Joseph Addison ‘La musica è il più grande bene che i mortali conoscano ed è tutto ciò che del paradiso, noi abbiamo quaggiù'”.