Premio nazionale di poesia “A Susanna”, sabato le premiazioni a Calolzio

Il premio, nato nel 2024, vuole ricordare Susanna Marelli, scomparsa a soli 20 anni, nel giugno del 2021

La cerimonia è in programma presso la sede della Comunità Montana Valle San Martino in Villa de Ponti

CALOLZIOCORTE – Sabato 15 febbraio si terranno le premiazioni del Premio Nazionale di Poesia “A Susanna”, giunto ormai alla sua seconda edizione, questa volta ha richiesto elaborati ispirati al celebre verso di Pablo Neruda, “Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi”.

Il concorso ha il patrocinio del Comune di Calolziocorte, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana, dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e il sostegno della libreria “Il viaggiatore leggero”. Il premio, nato nel 2024, vuole ricordare Susanna Marelli, figlia dell’ideatrice del premio, scomparsa a soli 20 anni, nel giugno del 2021.

Alla giuria appartengono scrittori, artisti e docenti del nostro territorio: Roberta Zaccagni, Iride Enza Funari, Antonella Ronchetti, Silvia Palumbo, Grazia Toscano, Adelio Longhi, Alessandro Milesi, Fabio Mastroberardino, Paolo D’Anna, Massimo Tavola.

La premiazione del concorso di poesia “A Susanna” sono in programma sabato 15 febbraio alle ore 15 presso la sede della Comunità Montana Valle San Martino in Villa de Ponti (via Attilio Galli, 48/a) a Calolziocorte.