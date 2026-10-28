Premio Nazionale “Fede, Speranza e Carità”: Giada Canino premiata a Latina

La storia della campionessa di danza di Calolzio come esempio di coraggio, forza e determinazione

“Sentire mia figlia e le storie degli altri nove premiati è qualcosa che difficilmente dimenticherò”

CALOLZIOCORTE – Si è svolta il 26 ottobre scorso, presso la Curia di Latina, la 5^ edizione del Premio Nazionale “Fede, Speranza e Carità”, una giornata dedicata a dieci persone, dieci storie e dieci percorsi di vita differenti, accomunati dalla capacità di affrontare le difficoltà con coraggio, forza e determinazione.

Tra i dieci premiati anche la campionessa di danza di Calolziocorte Giada Canino, insieme a lei Luca Abete, Edoardo Raoli, Domiziana Mecenate, Fausto Vinci, Rosita Solano, Rosanna Scopelliti, Pietro Scarponi, Giovanni Vento e Giuseppe Campoccio. La manifestazione si è svolta alla presenza degli studenti delle scuole, ai quali sono state affidate le testimonianze dei premiati: storie autentiche capaci di suscitare emozione e riflessione.

“Sono davvero felice e orgoglioso che la quinta edizione del Premio Nazionale a Latina si sia svolta di mattina, alla presenza degli alunni delle scuole. Le testimonianze dei dieci premiati, con le loro storie di difficoltà e rinascita, hanno catturato l’attenzione dei ragazzi, emozionandoli e invitandoli a riflettere, soprattutto in questo momento storico così delicato – ha detto Antonello Crucitti, presidente nazionale dell’associazione “Fede Speranza e Carità” -. Dopo sei mesi di lavoro, sento di aver raggiunto il mio obiettivo: trasmettere ai giovani messaggi di coraggio e speranza attraverso esperienze di vita autentiche. Ringrazio di cuore la Curia di Latina per l’ospitalità, la Polizia di Stato e il Comune di Latina per aver patrocinato e creduto in questo progetto fin dall’inizio”.

“Sono tornato da Latina con un’emozione difficile da descrivere – ha detto Elio Canino, papà di Giada -. Quello che mi porto dentro non è soltanto la gioia e l’orgoglio di aver visto Giada tra i dieci premiati. Mi porto dentro le storie, i racconti, i volti e le emozioni di tutte le persone che ho incontrato quel giorno. Dieci storie diverse, dieci vite che hanno conosciuto momenti difficili, cadute, ostacoli e dolore, ma anche quella forza e quella voglia di reagire che mi hanno ricordato ancora una volta una cosa importante: nella vita si può cadere, ci si può trovare davanti a difficoltà che sembrano impossibili da superare, ma con la forza di volontà, il coraggio e la determinazione si può trovare la strada per rialzarsi e arrivare dove forse nessuno avrebbe mai pensato. Io questa forza l’ho vista negli occhi di Giada tante volte. È mia figlia e conosco il suo percorso. Ma a Latina ho avuto la possibilità di vederla anche nelle storie di altre persone. Ascoltarle, una dopo l’altra, sentire il loro impegno, la loro voglia di reagire e di trasformare le difficoltà in qualcosa di positivo, è stata un’esperienza che difficilmente dimenticherò”.

“Sono tornato a casa con qualcosa in più – ha concluso il papà di Giada -. Con la consapevolezza che ogni persona porta dentro una storia che spesso non conosciamo e che proprio quelle storie possono insegnarci qualcosa. E voglio dire grazie di cuore ad Antonello, a sua moglie e a tutta la sua famiglia. Dietro una giornata come quella che abbiamo vissuto a Latina ci sono mesi di lavoro, sacrifici, impegno e tanta passione. E tutto questo si percepisce. Avete creato qualcosa che va oltre una semplice premiazione: avete dato voce a dieci storie e avete permesso a tanti ragazzi di ascoltarle, di emozionarsi e, forse, di portarsi a casa un messaggio che un giorno potrà fare la differenza. Grazie alla Curia di Latina, alla Polizia di Stato e al Comune di Latina per il sostegno e per aver creduto in questa iniziativa. E grazie agli altri nove premiati per aver condiviso con noi le loro storie. Quella di Latina è un’esperienza che porterò sempre nel cuore”.