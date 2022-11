Resi noti i nomi scelti dalla commissione, i premi verranno assegnati in occasione del patrono della città

La consegna sabato 12 novembre nella chiesa arcipresbiterale in occasione dell’evento “Concerto per San Martino”

LECCO – La Giunta Comunale, dopo aver vagliato le proposte formulate dalla Commissione competente, ha deciso di assegnare il Medaglione di San Martino a Antonio Guerra per meriti artistici in qualità di scultore del legno, del marmo e di materiali ferrosi e per il conseguimento di numerosi premi che testimoniano il valore delle sue opere.

Il Premio di San Martino è stato invece assegnato all’azienda Gavazzi Tessuti Tecnici Spa per aver saputo rinnovarsi, investendo, tra le prime, nella lavorazione della fibra di vetro per la produzione di tessuti tecnici, con lungimiranza, facendo conoscere il nome di Calolziocorte nel mondo.

I due riconoscimenti saranno consegnati sabato 12 novembre durante il “Concerto per San Martino”, organizzato dalla Pro Loco presso la Chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte e programmato per le ore 21. La serata prevede l’esibizione del coro San Giorgio di Acquate – Lecco, direttore Gianmarco Aondio, al pianoforte il maestro Stefano Aldeghi.