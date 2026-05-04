Presentato il “Maggio Calolziese”: un fitto calendario di eventi grazie a Comune e Pro Loco

Cultura, sport, musica, divertimento, camminate, momenti di svago e tanto altro

L’assessore Cristina Valsecchi: “Ringrazio Pro Loco e associazioni perché, insieme, abbiamo cercato di creare qualcosa di bello per i cittadini”

CALOLZIOCORTE – Si chiama “Maggio Calolziese”, ma il ricco calendario di eventi organizzato da Comune e Pro Loco di Calolzio coprirà anche tutto il mese di giugno e, promette l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi: “Stiamo già studiando eventi per i mesi estivi di luglio, agosto e settembre”. E sempre a luglio, ha anticipato la presidente della Pro Loco Simona Bonacina: “Festeggeremo i 30 anni dell’associazione il 3, 4 e 5 luglio all’oratorio di Foppenico con un programma ancora in via di definizione”.

Nella sala consigliare, oggi pomeriggio, è stato però svelato il programma completo del Maggio Calolziese: “Siamo arrivati con un po’ di ritardo perché abbiamo aspettato le ultime conferme da parte di alcune associazioni in modo da poter presentare un programma completo – ha detto l’assessore Valsecchi -. Ringrazio la Pro Loco e le associazioni perché, tutti insieme, abbiamo cercato di creare qualcosa di bello per tutti i cittadini”.

Cultura, sport, musica, divertimento, camminate, momenti di svago… il calendario di quest’anno è davvero variegato e si comincerà il prossimo 6 maggio nella sede della Pro Loco dove la calolziese Giada Canino presenterà il libro contro il bullismo “Bulldown – Storia di Giada”. “Mi fa piacere iniziare con Giada Canino perché, da calolziesi, ci tenevamo ad ospitare anche noi la presentazione di questo libro”.

Soddisfatto anche il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi che ha fatto i complimenti agli organizzatori: “Gli appuntamenti sono davvero tanti, ci sono novità, incontri di grande valore, eventi consolidati e questo mi fa molto piacere in prospettiva dell’anno prossimo, 2027, quando il comune di Calolzio festeggerà il centenario. L’idea è quella di organizzare qualcosa di diverso e unico perciò colgo l’occasione per sollecitare tutte le associazioni a farsi avanti con idee. Ringrazio gli organizzatori del Maggio Calolziese perché tutti sappiamo quando sia impegnativo allestire un simile calendario di eventi”.

Molti eventi graviteranno attorno al Monastero del Lavello con l’intendo di far conoscere questa struttura meravigliosa, fiore all’occhiello della città. “Ci auguriamo che la gente risponda numerosa e partecipi con entusiasmo ai numerosi eventi che andreano a proporre” ha concluso la presidente della Pro Loco.

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