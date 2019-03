Elezioni in Pro Loco: Tiziana Esposito cede il testimone a Simona Bonacina

CALOLZIOCORTE – Cambio al vertice della Pro Loco Calolzio. L’assemblea dello scorso 12 marzo ha nominato presidente Simona Bonacina che prende il posto di Tiziana Esposito.

Dopo l’assemblea dei soci dello scorso febbraio, è stato eletto il direttivo e sono state assegnate le cariche. Il consiglio direttivo per il mandato 2019/2021 ha nominato Antonio Rocchi vice presidente e Valentino Mainetti segretario.

“Un ringraziamento particolare va al presidente e vice presidente uscenti, Tiziana Esposito e Cosimo de Franco, per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni e per la disponibilità dimostrata a sostenere ancora l’Associazione da consiglieri. Il nuovo direttivo lavorerà per la continuazione del lavoro svolto fino ad ora dai suoi predecessori in modo che, la città di Calolziocorte, sia valorizzata e vissuta dai sui cittadini come merita”.

Il nuovo consiglio direttivo