In piazza Vittorio Veneto il mercatino dei bambini

L’appuntamento è aperto a tutti (età massima 14 anni)

CALOLZIOCORTE – Sabato 7 maggio la Pro Loco di Calolziocorte torna in campo con la 7^ edizione del Mercatino Baby, il mercatino dei bambini. L’appuntamento è in programma in piazza Vittorio Veneto dalle ore 14 alle ore 18 del 7 maggio. Nella locandina qui sotto, il regolamento e tutte le informazioni per poter partecipare.